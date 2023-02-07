Просветительский проект «Всенаука», бесплатно раздававший научно-популярную литературу, объявил о закрытии

Создатели просветительской программы «Всенаука» по бесплатному распространению научно-популярной литературы объявили, что закрывают ее.

«Почему нам приходится сворачивать программу „Всенаука“? В 2022 году условия ее реализации резко осложнились. Из-за ухудшения международных отношений многие зарубежные правообладатели отказались работать с Россией, вследствие чего права на часть наших бесплатных книг уже в 2022 году стали недоступны», — сообщается на сайте проекта.

Некоторые авторы были объявлены в РФ «иностранными агентами», после чего российские издательства попросили проект прекратить бесплатно раздавать их книги. Еще одной причиной закрытия проекта создатели «Всенауки» назвали проблемы с финансированием программы. Так, желающих спонсировать просветительские проекты стало меньше, а один из главных спонсоров «Всенауки» — компания «Яндекс» отказалась от сотрудничества с проектом летом 2022 года.

«У „Всенауки“ просто не стало денег ни на пролонгацию электронных прав на книги, ни на другую активную деятельность», — объяснили создатели проекта.

Авторы программы сообщили, что список книг для бесплатного распространения будет постепенно сокращаться, но большая часть изданий останется доступна на сайте vsenauka.ru до конца января 2024 года.

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Проект «Всенаука» был создан в 2019 году командой под руководством предпринимателя Георгия Васильева. Он известен как один из создателей компании «Билайн», бард, автор и продюсер мюзикла «Норд-Ост» и мультсериала «Фиксики».

За два года работы просветительской программы с сайта «Всенауки» скачали почти 13 миллионов экземпляров научно-популярных книг в рамках проекта «Бесплатные книги». Кроме того, создатели программы реализовали еще восемь просветительских проектов.

«Я прекрасно понимаю тех западных издателей, которые не хотят иметь дело со страной-агрессором, со страной, которая напала на другую страну», — сказал Васильев в интервью журналистке Катерине Гордеевой в декабре 2022 года.