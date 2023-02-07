Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в первые две недели войны клиенты банка сняли со счетов 26 миллиардов долларов

Глава ВТБ Андрей Костин объяснил убытки кредитной организации в 2022 году тем, что клиенты после начала полномасштабной войны в Украине начали массово снимать валюту по невыгодному для банка курсу, передает «Интерфакс».

«Главное, на чем мы получили убытки, это то, что в период с 24 февраля по 10 марта у нас со счетов было снято 26 миллиардов долларов. Поскольку у нас самих таких средств не имелось, мы вынуждены были пойти на рынок и покупать их, а если вы посмотрите курс за этот период, он был выше 101 рубля за доллар. И вот эта разница между сегодняшними 70 рублями и 100 дает нам основной на сегодня убыток», — рассказал Костин в интервью «Россия 24».

Глава ВТБ также отметил, что считает действия банка оправданными, поскольку таким образом кредитной организации удалось «обеспечить стабильность банковского сектора и избежать паники [среди клиентов]».

Несмотря на то, что 2022 год для ВТБ стал убыточным, глава кредитной организации отметил, что, по итогам первого месяца, банк начал 2023 в плюсе.

«Это дает нам основания [полагать], что если какие-то катаклизмы, независящие от нас, не произойдут, то мы на пути к достаточно успешному и высокодоходному году», — заявил Костин. Он также добавил, что в текущем году банк рассчитывает достигнуть результатов 2021 года, когда прибыль ВТБ составила 320 миллиардов рублей. Впрочем, глава банка также пояснил, что повторить успех того года организация не рассчитывает, но ожидает сопоставимых результатов, по крайней мере в отношении «количества нулей» в размерах прибыли.

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ВТБ одним из первых российских банков попал под международные санкции, вызванные полномасштабным вторжением России в Украину. По итогам 2022 года банк не публиковал финансовые результаты, однако известно, что год стал для кредитной организации убыточным. В частности, аналитики Альфа-банка считают, что убытки ВТБ в 2022 году составили более 500 миллиардов рублей.

Вскоре после начала войны Центральный банк РФ ввел ограничения на операции с валютой для россиян и российских компаний. Изначально ЦБ полностью запретил россиянам переводить деньги на свои зарубежные счета, а также снимать деньги со своих валютных счетов, если средства на них поступили после 9 марта 2022 года. К маю ограничение на переводы смягчили до лимита в 50 тысяч долларов в месяц. С июля стало можно переводить до миллиона долларов в месяц.

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