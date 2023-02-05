Федор Емельяненко проиграл нокаутом Райану Бейдеру свой последний бой в карьере

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру в бою за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе.

Поединок состоялся в Лос-Анджелесе вечером 4 февраля в рамках турнира Bellator 290. Бой продлился две минуты и 39 секунд и завершился в первом раунде нокаутом для Емельяненко.

Это был последний бой в карьере 46-летнего россиянина. После поединка он официально объявил о завершении карьеры и оставил бойцовские перчатки в октагоне.

Емельяненко и Бейдер ранее уже встречались в поединке в январе 2019 года, тогда американец также победил россиянина техническим нокаутом уже на 35-й секунде первого раунда и стал чемпионом Bellator в тяжелом весе.

Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратный — по версиям Rings и WAMMA. Также он четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо. В общей сложности Емельяненко одержал в смешанных единоборствах 40 побед и потерпел семь поражений.

39-летний Райан Бейдер выиграл 31 бой при семи поражениях.