В индийском штате Ассам арестовали более двух тысяч мужчин в рамках кампании по борьбе с детскими браками

В индийском штате Ассам полиция арестовала более двух тысяч мужчин, женившихся на несовершеннолетних девушках, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на полицию и чиновников.

Кампанию по борьбе с детскими браками накануне анонсировал главный министр штата Химанта Бисва Сарма. В своем твите он подчеркнул твердое намерение местных властей покончить с этой проблемой в регионе. Сами браки с несовершеннолетними девушками он назвал «непростительным и гнусным преступлением».

По словам министра, за два дня были арестованы больше 2200 мужчин. В свою очередь начальник полиции штата Гьянендра Пратап Сингх сообщил журналистам, что правоохранительные органы зарегистрировали больше четырех тысяч дел о браках с несовершеннолетними, фигурантами которых являются около восьми тысяч человек.

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Согласно индийскому семейному кодексу, браки для женщин в стране разрешены с 18 лет, для мужчин — с 21 года. Также на рассмотрении в индийском парламенте находится законопроект, предусматривающий повышение возраста вступления в брак для женщин с 18 до 21 года. Как отмечала министр по делам женщин и развития детей Индии Смрити Ирани, эта инициатива позволит девочкам завершить свое образование и добиться экономической независимости, а также достичь физической и психологической зрелости.