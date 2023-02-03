Поток россиян в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию в 2022 году стал рекордным за пять лет

Жители России 24,3 миллиона раз выезжали за пределы страны в 2022 году, сообщает «Новая газета Европа», ссылаясь на данные ФСБ России.

ФСБ России учитывает все выезды граждан РФ за пределы страны, то есть, если один человек выезжал за границу два раза, то и в статистике будут учтены оба выезда. Данные о въезде россиян обратно в Россию ФСБ не раскрывает.

По подсчетам издания, россияне побили пятилетний рекорд по въездам в Армению, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Монголию. В 2022 году россияне выезжали в эти страны 8,4 миллиона раз ― на 4,7 миллиона больше, чем в 2021 году.

Как указывает «Новой газеты Европа», больше всего россиян выехали из страны в третьем квартале 2022 года, когда в России объявили мобилизацию. В июле-сентябре в сопредельные с Россией страны выехали 3,5 миллиона раз, в октябре-декабре ― еще 2,1 миллиона раз.

Выезд в Монголию за год вырос на 989%, в Грузию — на 475%, в Казахстан — на 234%, в Таджикистан — на 212%, в Узбекистан — на 99%.

Кроме того, количество вылетов россиян в Израиль в 2022 году выросло в два раза и превысило 100 тысяч. Также увеличилось число выездов россиян в Таиланд, Шри-Ланку, Индию и Объединенные Арабские Эмираты.

Как отмечает «Медиазона», также проанализировавшая статистику ФСБ, в 2022 году из России выехало больше граждан РФ, чем в 2021 году, когда еще действовали коронавирусные ограничения, но почти в два раза меньше, чем в обычный год без войны и ковида.