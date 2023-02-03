Daily NK: Северная Корея отправит военных на восстановление Донбасса
Правительство КНДР приказало северокорейским торговым компаниям в России отправить часть своего персонала на оккупированные украинские территории для участия в восстановительных работах. Об этом со ссылкой на источник в РФ пишет южнокорейское издание Daily NK.
По данным журналистов, соответствующее распоряжение среди прочих получили 20 января компании Cholhyon Construction и Kumrung Construction, связанные с Минобороны КНДР.
Им предписано отобрать мужчин в возрасте от 19 до 27 лет, при этом не гражданских лиц, а военных или полицейских. Они должны быть женатыми, но оставить семьи в Северной Корее — так власти рассчитывают предотвратить случаи дезертирства.
Предполагается, что первая группа граждан КНДР в количестве 300-500 человек прибудет в оккупированные регионы Украины в середине февраля или к марту.
В приказах не уточняется, какие именно задачи будут поставлены перед северокорейскими военными в Украине, но их вряд ли привлекут в боевым действиям, пишет издание.
Отправка персонала на оккупированные территории, отмечает Daily NK, даст КНДР дополнительный источник дохода. Журналисты указывают, что северокорейские военные в Украине будут получать в три раза больше, чем им традиционно платили в России. При этом, даже находясь за границей, они получают фиксированную заработную плату от государства, а любой их дополнительный доход отправляется в казну КНДР.
После вторжения России в Украину КНДР последовательно поддерживала позицию Москвы. Северная Корея голосовала против осуждающих Россию резолюций в ООН, а также единственная в мире официально поддержала итоги «референдумов», после которых были аннексированы украинские территории.
В конце января Ким Е Чжон, сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, выступила с заявлением о том, что Северная Корея «всегда будет в одном окопе с армией и народом России».