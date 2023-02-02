Минфин Украины заявил, что стране нужно три миллиарда долларов зарубежной помощи ежемесячно

В 2023 году потребность Украины в международном финансировании остается ощутимой и составляет около трех миллиардов долларов ежемесячно. Об этом заявила замминистра финансов Ольга Зыкова, передает «Экономическая правда» со ссылкой на пресс-службу украинского Минфина.

По словам Зыковой, в данный момент у правительства Украины есть подтверждение о финансировании от ЕС и США на 2023 году на общую сумму около 30 миллиардов долларов.

«Впрочем, остается потребность еще в 10 миллиардах долларов. И здесь мы рассчитываем на помощь от других стран и международных финансовых организаций, в частности МВФ», — сказала Зыкова.

При этом замминистра подчеркнула, что в 2022 году украинское правительство провело системную работу по снижению дефицита бюджета — в том числе с помощью увеличения налоговых и таможенных сборов, а также оптимизации некоторых направлений бюджетных расходов.

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По предварительной оценке министерства экономики Украины, ВВП страны в 2022 году упал на 30,4%. «Это объективно худший результат за времена независимости, но несколько лучше, чем ожидали большинство экспертов в начале полномасштабного вторжения, когда оценки варьировались в пределах 40-50% падения ВВП и глубже», — отметили в ведомстве.

Как заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, в 2022 году страна получила около одного триллиона гривен (более 27 миллиардов долларов) финансовой помощи от международных партнеров.

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