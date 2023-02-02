Федеральная резервная система (ФРС) США повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов — с 4,25–4,5% до 4,5–4,75% годовых.

Решение по итогам заседания Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) было принято единогласно и совпало с ожиданиями абсолютного большинства аналитиков.

В сопутствующем пресс-релизе ФРС подчеркнула, что война в Украине «вызывает огромные человеческие и экономические трудности» и способствует росту глобальной неопределенности. В ФРС отметили, что планируют дальнейшее повышение базовой ставки — чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню в 2%.

Это первое повышение ставки в 2023 году. За предыдущий год ФРС повысила ставку семь раз, в общей сложности на 450 базовых пунктов.

Инфляция в США, для борьбы с которой ФРС поднимает ставку, замедлилась по итогам декабря до 6,5%. На рекордном за последние годы уровне (9,1%) инфляция была летом 2022 года.

В последний раз на уровне 4,5-4,75% базовая ставка была в октябре 2007 года.

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