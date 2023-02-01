Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством, где обсуждалось, в числе прочего, восстановление пострадавшей от обстрелов инфраструктуры в регионах на границе с Украиной, заявил, что «приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов».

«Но это дело уже военного ведомства», — сказал он, не став вдаваться в детали.

Говоря о конкретных мерах, сообщает «Интерфакс», Путин, в частности, отметил, что «нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепловодоснабжения и так далее».

«Обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро», — сказал Путин.

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Власти Белгородской, Брянской и Курской областей регулярно сообщают об обстрелах приграничных территорий со стороны Украины, в результате которых есть разрушения, пострадавшие и погибшие жители. Украинская сторона эти заявления как правило не комментирует. Россия считает своей территорией и захваченные части Украины. О каких именно приграничных регионах идет речь, Путин не уточнил.

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