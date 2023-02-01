Премьер-министр Израиля допустил возможность поставок в Украину системы ПРО «Железный купол»

Израиль не исключает оказания военной помощи Украине. Об этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в интервью CNN.

Отвечая на вопрос, может ли Израиль оказать Киеву военную поддержку, Нетаниягу заявил, что «безусловно, рассматривает» такой вариант.

«Русская служба Би-би-си» отмечает, что ранее Израиль официально настаивал, что будет ограничиваться только гуманитарной помощью Киеву. Теперь же Нетаниягу отдельно отметил, что в Израиле готовы рассмотреть поставку в Украину системы ПРО «Железный купол».

При этом премьер Израиля сказал, что готов выступить посредником в переговорах между Россией и Украиной, если на это согласятся обе стороны и США.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после слов Нетаниягу заявила, что «все попытки поставить оружие, даже оставшиеся на уровне намерений, приведут к эскалации кризиса».

Израиль с самого начала осудил российское вторжение в Украину, однако не стал присоединяться к западным санкциям против России. Власти ближневосточной страны также неоднократно отказывались помочь Киеву вооружением (в том числе поставить «Железный купол»), предоставляя лишь гуманитарную помощь.

Неофициально отказ от военной помощи Украине в Израиле объясняли опасениями по поводу собственной безопасности: власти страны полагают, что в ответ Россия может усилить поддержку Сирии и создать дополнительную напряженность на сирийско-израильской границе.

Система «Железный купол» успешно защищает сам Израиль от обстрелов со стороны палестинских боевиков. Она поступила на вооружение в 2011 году.