Суд в Москве оштрафовал Twitch на 4 миллиона рублей за отказ удалять запрещенный контент, в том числе интервью Алексея Арестовича

Видеостриминг Twitch оштрафован за отказ удалить материалы о войне в Украине, которые в России считаются запрещенным контентом. Об этом «Медиазоне» сообщили в пресс-службе Таганского районного суда, где рассматривались административные протоколы, составленные на Twitch.

Среди материалов, которые видеостриминг отказался удалять, в частности, было интервью Марка Фейгина с Алексеем Арестовичем, который до середины января занимал пост советника офиса президента Украины.

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Российские суды ранее уже назначали Twitch многомиллионные штрафы за неудаление запрещенного контента. Административные протоколы, пишет «Медиазона» составляли из-за отказа удалить информацию о войне в Украине, всеобщей мобилизации и жертвах среди гражданского населения Украины, а также из-за интервью Арестовича.

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