Родственники помощника президента Игоря Левитина подали в суд на ФБК из-за включения в список «коррупционеров и разжигателей войны»

Брат помощника президента Игоря Левитина Леонид и его семья подали против ФБК иск о защите чести и достоинства из-за того, что их включили в список «коррупционеров и разжигателей войны». Об этом сообщил соратник Алексея Навального Иван Жданов.

Истцами выступают Леонид Левитин, его жена Неля и дочь Александра. Все они были включены в список 26 августа 2022 года с формулировкой: «участник и бенефициар коррупционных схем, направленных на получение незаконных источников дохода через семейные связи с коррумпированными политиками».

Эту формулировку Левитин и его семья сочли «сведениями, порочащими честь и достоинство».

Жданов назвал подачу иска «прекрасной новостью», отметив, что подача иска говорит о том, что «жулики и воры совсем не в восторге» от списка ФБК.

ФБК начал составлять список «коррупционеров и разжигателей войны» весной 2022 года; на данный момент там значатся более шести тысяч человек. Фигуранты списка поделены на несколько категорий, среди которых «разжигатели войны», «пропагандисты», «коррупционеры», «публичные сторонники Путина». Соратники Навального заявляли, что этот список может быть основой для западных санкций.

В 2021 году «Важные истории» опубликовали расследование, посвященное Леониду Левитину и его семье. В материале говорилось, что они владеют активами и имуществом на несколько сотен миллионов долларов.

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