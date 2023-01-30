В Сирии беспилотники обстреляли колонну грузовиков, которая, предположительно, перевозила оружие из Ирана

В Сирии колонна из 25 грузовиков подвергалась воздушной атаке. Телеканал «Аль-Арабия» сообщает, что грузовики следовали из Ирана и могли перевозить оружие для группировок, поддерживаемых .

По данным журналистов, удар был нанесен беспилотниками в районе сирийского города Аль-Букамале на неофициальном пограничном пункте, подконтрольном «Хезболле». В результате удара были уничтожены шесть грузовиков.

Ответственность за нападение пока никто на себя не взял. Сирийские правозащитники утверждают, что дроны могли принадлежать международной коалиции, возглавляемой США.

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29 января в городе Исфахан произошел взрыв на одном из заводов министерства обороны Ирана. Военное ведомство заявило о «неудачной атаке» беспилотников на один из своих производственных комплексов. По сведениям СМИ, за атакой могли стоять Израиль и США.

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В Иране дроны атаковали военный завод Запад считает, что это часть «теневой войны» Ирана и Израиля. Арабские СМИ утверждают, что к атаке причастны США и «еще одна страна»

Подробнее об атаке на военный завод

В Иране дроны атаковали военный завод Запад считает, что это часть «теневой войны» Ирана и Израиля. Арабские СМИ утверждают, что к атаке причастны США и «еще одна страна»