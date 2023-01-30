В Харькове ракета попала в жилой дом. Погибла местная жительница

В ночь на 30 января российские военные нанесли ракетный удар по жилому четырехэтажному дому в Киевском районе в центре Харькова, сообщает глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

В результате погибла одна местная жительница, еще три человека получили ранения.

По предварительным данным чиновника, удар был нанесен ракетой С-300.

Дом частично разрушен. Жильцов эвакуировали.

Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото последствий ракетного удара.

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