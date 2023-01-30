Борис Джонсон заявил, что Путин угрожал ему ракетным ударом накануне вторжения в Украину

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что накануне вторжения в Украину Владимир Путин провел с ним телефонный разговор, в ходе которого угрожал ракетным ударом. Об этом политик рассказал в документальном фильме «Путин против Запада», который выходит 30 января на «Би-би-си».

По словам Джонсона, разговор, который состоялся в феврале 2022 года, был очень длинным и экстраординарным.

«В какой-то момент он как бы пригрозил мне и сказал: „Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту“, или что-то в этом духе», — процитировал Джонсон слова президента РФ.

Этот комментарий, отметил бывший премьер, прозвучал после его предупреждения о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия, поскольку приведет к западным санкциям и увеличению сил НАТО у границ России.

«Я думаю, что, судя по его [Путина] очень спокойному тону, по той отстраненности, которая у него была, он просто подыгрывал моим попыткам склонить его к переговорам», — добавил Джонсон.

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