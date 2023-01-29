Советский и российский художник-мультипликатор Вячеслав Назарук умер в возрасте 81 года. Об этом в фейсбуке сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.

Назарук умер 28 января. О причинах его смерти не сообщается. Как уточнил Капков, прощание с мультипликатором состоится 1 февраля в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице Москвы.

Вячеслав Назарук родился 4 марта 1941 года. Он наиболее известен как художник-постановщик мультфильмов «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот» и других. В 1985 году художника удостоили Государственной премии СССР за серию мультфильмов о коте Леопольде.

Помимо мультипликации Назарук занимался живописью, книжной иллюстрацией и скульптурой, а также читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции по приглашению студии Disney, отметил Капков.

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