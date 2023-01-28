В Мемфисе в начале января погиб афроамериканец Тайри Николс, избитый полицией. После публикации видео его задержания в США прошли протесты

Полиция города Мемфис, штат Теннесси, опубликовала 27 января четыре видеозаписи о том, как пятеро полицейских задержали, а затем избили 29-летнего афроамериканца Тайри Николса, который умер спустя три дня после случившегося, сообщает Reuters.

Полиция опубликовала записи с нательных камер полицейских, а также с камер видеонаблюдения. На них видно, как пятеро полицейских-афроамериканцев 7 января остановили автомобиль Николса, и потребовали, чтобы мужчина лег на землю. «Я ничего не сделал. Я просто пытаюсь вернуться домой», — сказал Николс. На записях он не сопротивляется.

Затем один из полицейских брызнул в него из перцового баллончика, Николс вскочил и попытался убежать. Полицейские утверждали, что Николс замахнулся или потянулся к их оружию, но на представленных видеозаписях этого не видно.

Когда полицейские догнали мужчину, двое офицеров схватили и удерживали Николса, пока двое других избивали его, в том числе дубинкой. В это время Николс несколько раз кричал «Мама!». По словам матери Тайри Николса, его избили в 70 метрах от дома. После избиения полицейские перенесли мужчину к своей машине, через 19 минут туда приехала скорая помощь. Тайри Николс умер в больнице спустя три дня, 10 января.

После публикации видео вечером 27 января несколько десятков человек прошли маршем в Мемфисе. Они перекрыли движение возле моста через реку Миссисипи. Протесты также прошли в Нью-Йорке, где полиция задержала трех человек, повредивших полицейский автомобиль. В других городах, в том числе в Атланте, Вашингтоне и Сакраменто, акции протеста прошли без происшествий.

Протестующие в Мемфисе и Нью-Йорке LiveNOW from FOX

Президент США Джо Байден, комментируя опубликованные видеозаписи задержания Николса, сказал, что был «возмущен» и «глубоко переживает» из-за случившегося.

Пятеро полицейских, участвовавших в задержании, — Деметриус Хейли, Десмонд Миллс, Эммит Мартин III, Джастин Смит и Тадариус Бин — были уволены из полиции. 26 января их взяли под стражу, им предъявили обвинения в убийстве, нападении, похищении, должностных проступках и официальном притеснении. Утром 27 января четверо из пяти обвиняемых внесли залог и вышли на свободу, пишет BBC News. Адвокаты Мартина и Миллса заявили, что их подзащитные не признали вину.

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