В ЕС предлагают создать «Радио Свободная Россия», чтобы помочь российским независимым журналистам

Вице-председатель Еврокомиссии Вера Йоурова предложила запустить проект «Радио Свободная Россия», призванный помочь российским независимым СМИ в их работе.

«Я убеждена, что у нас есть моральное обязательство поддерживать демократические идеалы в России. Не оружием, а словами. Мы должны поддерживать тех, кто готов идти против течения и считает, что у россиян должен быть выбор», — сказала Йоурова во время своего выступления в министерстве иностранных дел Эстонии.

По словам Йоуровой, она предлагает создать некий проект, похожий по своей сути на «Радио Свободная Европа» или «Голос Америки», появившиеся в годы холодной войны для противодействия советской пропаганде. Она считает, что этот проект сможет помочь российским журналистам, которые были вынуждены уехать из России, производить больше контента и вещать на большую аудиторию. При этом она добавила, что речь идет не о создании новой радиостанции.

«Идея состоит в том, чтобы разработать скоординированную стратегию, которая объединила бы независимые русскоязычные СМИ и предоставила бы им технические средства для работы на российскую аудиторию», — цитирует The Guardian слова Йоуровой.

В своем выступлении она также раскритиковала тех, кто предлагает просто изолировать россиян, напомнив, что в годы холодной войны такое же решение предлагали в отношении жителей стран Восточной Европы. «Мы не должны отмахиваться от российского общества… независимо от того, как много или мало людей хотят слышать настоящие новости, а не кремлевскую пропаганду», — заключила Йоурова.

Вскоре после начала полномасштабной войны в Украине в России была введена военная цензура, которая сделала работу независимых журналистов в стране фактически незаконной. Из-за этого многие из российских изданий были вынуждены либо уехать из России, либо закрыться, либо перестать писать о войне.

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