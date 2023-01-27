Во Внуково вертолет спецотряда «Россия» (перевозит первых лиц государства) зацепил винтом землю. Никто не пострадал

Вертолет Ми-8 получил повреждения, зацепив рулевым винтом землю в аэропорту Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на службы московского аэропорта.

Как уточнили РИА Новости в управлении делами президента РФ, вертолет специального летного отряда «Россия» повредил рулевой винт до взлета. Baza и «112» при этом сообщали, что вертолет ударился хвостовой частью о землю, когда совершал посадку.

В управделами президента РФ заявили, что из-за случившегося никто не пострадал. В службах аэропорта Внуково также говорят, что пострадавших нет.

Пассажиров в кабине вертолета во время инцидента не было, рассказал РИА Новости источник.

В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что «причиной жесткой посадки вертолета могли послужить сложные метеоусловия или отказ техники».

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Специальный летный отряд «Россия» перевозит воздушным транспортом высокопоставленных чиновников РФ, подчиняется управлению делами президента РФ.