Россия потребовала от посла Латвии покинуть страну в двухнедельный срок. Сама Латвия планировала отозвать его в годовщину начала войны

Послу Латвии Марису Риекстиньшу предписано покинуть Россию в двухнедельный срок. Об этом сообщил МИД РФ, ранее 27 января вызвавший временную поверенную в делах Латвии в России Даце Рутку.

В ведомстве рассказали, что Москва официально выразила «решительный протест» в связи с ранее принятым решением Риги понизить уровень дипломатических отношений. МИД пояснил, что «не считает нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий».

«Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую „солидарность“ с другими прибалтийскими странами не принимается», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве также назвали решение Латвии понизить уровень дипотношений «провокационным демаршем» и пригрозили, что это «будет иметь последствия».

Латвия заявила о понижении уровня дипотношений с Россией до временных поверенных 23 января, объяснив это «продолжающейся жестокой агрессией России против Украины» и солидарностью с Эстонией. Перед этим Россия по своему решению понизила с Эстоний уровень дипотношений.

Латвия объявляла, что послы прекратят свою работу 24 февраля — в годовщину вторжения российской армии в Украину.

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