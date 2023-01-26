В сеть выложили часть исходных кодов «Яндекса». Компания подтвердила утечку, но подчеркнула, что пользователям ничего не угрожает

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В сети появились исходные коды и сопутствующие данные многих сервисов и программ «Яндекса». Об этом пишет «Хабр».

Общий объем архивов в сжатом виде составляет 44,7 гигабайт. Среди них есть фрагменты кода «Яндекс.Карт», «Яндекс.Директа», «Яндекс.Почты», «Яндекс.Такси» и самого поискового движка. Разработчик Арсений Шестаков в своем блоге сообщил, что в архиве есть только содержимое git, а персональные данные отсутствуют. Также в архиве есть несколько ключей API, но, вероятно, они тестовые.

Сам автор публикации с архивом утверждает, что получил к нему доступ в июле 2022 года.

В самом «Яндексе» официально признали утечку, подчеркнув, что в открытом доступе оказались старые фрагменты кода из внутренного репозитория. Там отметили, что содержимое отличается от текущей версии, а сама утечка не представляет угрозы для данных пользователей или работоспособности сервисов.

Источник в компании сообщил «Хабру», что утечка произошла по вине одного из бывших сотрудников.

В начале марта 2022 года произошла крупная утечка из «Яндекс.Еды». В сеть попали несколько миллионов строк с персональными данными пользователей — их именами, адресами, номерами телефонов и суммами заказов. За эту утечку «Яндекс.Еда» была оштрафована на 60 тысяч рублей.

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