Папа римский раскритиковал законы, криминализирующие гомосексуальность

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Папа римский Франциск сказал, что гомосексуальность не является преступлением, а законы, криминализирующие ЛГБТК-сообщество, понтифик назвал «несправедливыми».

«Гомосексуальность — это не преступление. Да, это грех. Но сначала давайте начнем различать грех и преступление. Не проявлять милосердие друг к другу — это тоже грех», — сказал папа римский в интервью агентству Associated Press.

Понтифик также процитировал катехизис католической церкви, напомнив, что гомосексуалов нужно принимать и уважать, а не подвергать маргинализации или дискриминации. «Все мы дети божьи, и бог любит нас такими, какие мы есть», — добавил папа Франциск.

Понтифик также отметил, что не все католические священники согласны с его взглядами. Он объяснил это культурными контекстом, напомнив, что в ряде стран гомосексуальность криминализирована. Тем не менее папа римский призвал всех священников принимать в своих приходах представителей ЛГБТК-сообщества, подчеркнув, что католическая церковь может и должна бороться с несправедливыми законами о гомосексуальности.

Папа римский Франциск неоднократно выступал в поддержку ЛГБТК-сообщества. В частности, в 2013 году понтифик дал большое интервью журналистам, в котором сказал, что не может судить людей за их ориентацию. «Если кто-то, будучи геем, ищет бога и является человеком доброй воли, то кто я такой, чтобы судить его?», — сказал он.

Позднее папа римский высказался в поддержку легализации однополых союзов в светском обществе: «Гомосексуалы имеют право на семью. Они дети божьи. Нам нужны законы о гражданских союзах, чтобы таким образом защитить их права», — заявлял понтифик.

Несмотря на такую открытую позицию, в 2021 опубликовала решение, которым запретила католическим священникам благословлять однополые браки. Этот документ подписал папа Франциск. В решении отмечалось, что запрет не является формой дискриминации, а лишь напоминанием о природе таинства брака, как его понимает церковь.

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