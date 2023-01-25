«Важные истории»: «Ростех» в обход санкций покупает на Западе компоненты для средств радиоэлектронной борьбы. Потом их используют на войне

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Госкорпорация «Ростех» в обход санкций закупает в США компоненты для производства средств радиоэлектронной борьбы, которые затем используются в боях против украинской армии. Об этом рассказывают .

Как пишет издание, иностранные комплектующие необходимы, в частности, для производства комплекса радиоэлектронного противодействия «Хибины», который защищает российские самолеты от систем ПВО. Этот комплекс производит принадлежащая «Ростеху» компания «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ) — и из-за санкций она не может легально получать натовские комплектующие.

Для закупки, выяснили «Важные истории», используется следующая схема: формально частная российская компания «Тесткомплект» (ее учредителем, судя по всему, является жена одного из менеджеров КРЭТ) покупает необходимые комплектующие у фирм-прокладок из Гонконга и Китая, владельцами которых являются аффилированные бизнесмены.

Затем «Тесткомплект» продает комплектующие компании «Радиоприборснаб», которая на 49,9% контролируется «дочкой» КРЭТа. Из-за того, что формально это не контрольный пакет, на «Радиоприборснаб» как на конечного покупателя распространяются не все санкции, так как она не считается компанией российского оборонного сервиса.

Впервые «Важные истории» раскрыли схему обхода «Ростехом» западных санкций для закупки вооружений в совместном расследовании с Reuters и RUSI, вышедшем в середине декабря. То расследование было посвящено комплектующим для беспилотников; схема поставок при этом в целом была аналогичной.

Вот главное из этого расследования

Производитель беспилотников «Орлан-10», которые РФ использует в Украине, закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций Главное из расследования «Важных историй», Reuters и RUSI

Вот главное из этого расследования

Производитель беспилотников «Орлан-10», которые РФ использует в Украине, закупает комплектующие в США и Китае в обход санкций Главное из расследования «Важных историй», Reuters и RUSI