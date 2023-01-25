В Москве из-за «политического подтекста» из музея убрали картину с лозунгом «Митьки никого не хотят победить!»

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Всероссийский музей декоративного искусства в Москве убрал со своей выставки картину «День тельняшки» основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина. На ней изображены люди в тельняшках с транспарантом «Митьки никого не хотят победить!».

Как пояснила в письме, опубликованном «Фонтанкой», директор музея Елена Титова, полотно изъяли из экспозиции «в связи с присутствием политического подтекста». На печатном баннере с репродукцией картины, также находившемся на выставке, надпись на транспаранте замазали несмываемой красной краской.

«Организаторы, извиняясь, мне позвонили, сказали: „Такое дело, извините, мы ничего поделать не могли“», — рассказал изданию Дмитрий Шагин. По его словам, лозунг митьков с картины был придуман художником Владимиром Шинкаревым еще в 1984 году и никакого отношения к нынешней войне не имеет.

«В последний раз мою работу запрещали в 1986 году — это был портрет Николая Гумилева, поэта. И считалось, что его тоже нельзя почему-то. Прошло сколько лет — 35, что ли, — и вот опять! Да что ж такое! Я, честно говоря, не ожидал. Ничего там такого вроде, добрая, хорошая картина. Вызывает позитивные чувства у людей. А вот такая история», — добавил художник.