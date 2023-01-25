В Крыму и Белгородской области по телевидению показали обращение Зеленского. Российская сторона обвинила в произошедшем «американцев»

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Днем 25 января в эфире некоторых телеканалов в Белгородской области, в Краснодарском крае и на территории Крыма зрители могли увидеть обращение президента Украины Владимира Зеленского.

«Осторожно, новости» со ссылкой на читателя из Ейска (Краснодарский край) пишет, что обращение появилось не только в эфире СТС, но и каналов ТВ-3, СТС, ТНТ и других. В обращении Зеленский говорил о грядущем возвращении территорий под контроль ВСУ. Трансляция быстро была прервана.

Советник главы Крыма Олег Крюков так объяснил появление обращения Зеленского в эфире российских каналов (авторская орфография сохранена):

Американцы еще в начале спецоперации дали украинским спецслужбам доступ ко всем программным кодам самых распространенных «вещалок», через которые вещают в интернете телеканалы. Кабельные операторы зачастую берут сигнал из сети. Когда плохо на фронте, украинцы ломают интернет-вещание. Большинство уязвимостей уже устранено, скоро их не останется совсем. Как реагировать? Спокойно.