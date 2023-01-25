Телеканал Adult Swim разорвал сотрудничество с одним из создателей «Рика и Морти» Джастином Ройландом после обвинений в домашнем насилии. Он озвучивал главных героев

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Телеканал Adult Swim объявил, что прекратил сотрудничество с одним из авторов мультсериала «Рик и Морти» Джастином Ройландом. Сообщение об этом появилось в твиттере сериала.

В Adult Swim отметили, что продолжат выпуск «Рика и Морти», а «команда, преданная своему делу, усердно работает над седьмым сезоном».

Джастин Ройланд озвучивал в сериалы главных персонажей, Рика и Морти. После его ухода роли озвучат другие актеры, пишет Deadline.

Adult Swim отказался сотрудничать с Джастином Ройландом после того, как стало известно, что прокуратура округа Ориндж в Калифорнии обвиняет его в домашнем насилие с нанесением увечий и незаконном лишении свободы путем угроз, насилия, мошенничества и/или обмана. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Адвокат Ройланда настаивает на его невиновности.

Расследование в отношении Джастина Ройланда проводят по жалобе, поданной в 2020 году, но известно об этом стало только на предварительном судебном слушании в январе 2023 года. Следующее заседание по делу намечено на 27 апреля.

После заявления Adult Swim игровая студия Squanch Games, которую основал Ройланд, объявила, что он покинул компанию 16 января. Студия продолжает работу над комедийным шутером High on Life, в создании которого участвовал Ройланд.

Как отмечает Deadline, вскоре также могут появиться сообщения об участии Ройланда в других проектах, например, в мультсериале «Обратная сторона Земли» от Hulu.

Мультсериал «Рик и Морти» создали Джастин Ройланд и Дэн Хармон. Первый сезон вышел в 2013 году, премьера последнего, шестого сезона, состоялась в сентябре 2022 года. Шоу продлили до десятого сезона.