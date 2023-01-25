«Русская служба Би-би-си» опубликовала список 92 российских военных, погибших в новогоднюю ночь при обстреле Макеевки

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«Русская служба Би-би-си» опубликовала поименный список российских военных, погибших в ночь на 1 января при ударе ВСУ по зданию ПТУ в аннексированной Макеевке Донецкой области Украины.

На основании открытых данных, предоставленных российской стороной, издание установило личности 92 военных, погибших в Макеевке. «Би-би-си» отмечает, что этот список может быть неполным. Представленный поименный список во многом совпадает со списком погибших, который ведет издание (в нем указаны 83 фамилии).

Большая часть погибших — мобилизованные из Самарской области. Самому молодому из них было 22 года, самому старшему — 48 лет, отмечает «Русская служба Би-би-си».

Родственники погибших в Макеевке рассказали, что многие из военных получили повестки в армию в конце сентября 2022 года после того, как в России началась мобилизация. Затем около двух месяцев они проходили подготовку в воинских частях Самарской области. В середине декабря им приказали отправиться в зону боевых действий, 26 декабря военные прибыли в Макеевку.

«Русская служба Би-би-си» обнаружила в открытых источниках упоминание , которые в момент обстрела находились в Макеевке и о судьбе которых после 1 января ничего неизвестно. У нескольких семей взяли материал ДНК, чтобы найти совпадениями с погибшими при обстреле, о результате исследований не сообщалось.

Вооруженные силы Украины в ночь на 1 января обстреляли Макеевку из РСЗО HIMARS. Под обстрел попало здание, в котором находились российские военные. 4 января в Минобороны РФ заявили, что при ударе по Макеевке погибли 89 российских военнослужащих, после чего ведомство это не комментировало. Украинская сторона заявляла, что погибли около 400 человек.

Петицию с требованием опубликовать поименный список российских военных, погибших при ударе по Макеевке, подписали почти 55 тысяч человек. Военный комиссар самарской области Алексей Вдовин говорил, что список погибших не будет раскрыт.

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