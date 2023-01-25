Подоляк заявил о «неизбежной эскалации войны внутри России». Песков ответил, что эти слова «подтверждают правильность» вторжения в Украину

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В Кремле заявили, что комментарии из офиса Владимира Зеленского о «неизбежной эскалации войны внутри России» «подтверждают правильность» выбранного Россией пути вторжения в Украину. Об этом журналистам на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова советника офиса президента Украины Михаила Подоляка.

22 января Подоляк в интервью на канале заявил, что рано или поздно «внутренняя эскалация войны» достигнет крупнейших городов России.

При этом он подчеркнул, что Украина не наносит удары по российской территории, а Россия «все больше погружается в возвратную войну, то есть война придет полностью и тотально на территорию Российской Федерации и будет там вестись даже не столько средствами ВСУ, столько внутренними средствами протестного характера».

Безотносительно к Украине внутренняя эскалация войны в России неизбежна, и будут наноситься различные удары по разным целям. По чему, кем и зачем — это другой вопрос. Мы его не можем сейчас обсуждать, потому что у нас есть недостаток публичной информации. Украина удары по России не наносит. Но, тем не менее, эскалация войны будет внутри России неизбежна. В том числе, будут подвержены такие города, изнеженные, ленивые города, которые думали, что живут в другой реальности, как Москва, Петербург, Екатеринбург и так далее. Но эта эскалация будет являться внутренней проблемой Российской Федерации.

25 января представитель Кремля в ответ на это сказал следующее: «Очевидно, что киевский режим не гнушается ничем, это лишний раз подтверждает правильность избранного пути и правильность наших намерений оградить себя от такой опасности».

Власти РФ заявляют, что вторжение российских войск в Украину, начавшееся 24 февраля 2022 года, было вынужденной мерой, чтобы не допустить агрессию со стороны Киева, а также США и НАТО.

На прошлой неделе в сети опубликовали видеозаписи и фотографии с комплексами ПВО, которые появились в центре Москвы, например, на здании министерства обороны РФ. Также ПВО заметили неподалеку от резиденций Владимира Путина в Ново-Огарево и на Валдае.

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