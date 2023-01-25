Матч за Суперкубок УЕФА перенесли из Казани в Афины. Он должен был пройти в России впервые

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Матч за 2023 года не будет сыгран в Казани, как планировалось ранее. Соответствующее решение исполком УЕФА принял 25 января.

Вместо Казани встреча пройдет в Афинах. Она состоится 16 августа.

После вторжения России в Украину УЕФА отстранил российские клубы от еврокубков на неопределенный срок. Из-за этого РФС рассматривал вариант о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию, однако в итоге было принято решение начать консультации с УЕФА по возвращению команд из России в евротурниры. Первая встреча состоялась 24 января; по ее итогам было объявлено о продолжении переговоров.

Санкт-Петербург в 2022 году должен был принимать финал Лиги чемпионов, однако из-за войны этот матч также был перенесен.

В России до сих пор ни разу не проводились матчи за Суперкубок УЕФА.