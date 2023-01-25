Госдума приняла закон, разрешающий депутатам не публиковать в открытом доступе декларации о доходах. В Кремле связали его с войной в Украине

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Нижняя палата российского парламента приняла в третьем, заключительном чтении закон, снимающий с депутатов обязанность публиковать в открытом доступе декларации о доходах. Новое правило должно вступить в силу с 1 марта.

Как пояснял соавтор проекта закона глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников, депутаты все равно должны будут подавать декларации, но в публичном доступе будет размещаться только обобщенная статистическая информация, без персональных данных. Говоря о причине, по которой решили отказаться от публикации деклараций, Крашенинников сказал, что «не всем это интересно, не всем это охота делать — лень».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ от публикации деклараций депутатов не повлияет на борьбу с коррупцией, так им как все равно придется отчитываться о доходах. Необходимость изменения процедуры Песков объяснил тем, что «условия вносят свою специфику».

В конце 2022 года не публиковать свои декларации «в период проведения специальной военной операции» разрешили российским чиновникам. После начала войны многие российские ведомства полностью или частично закрыли доступ к данным о своей работе, причем не только военного характера.

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