Стрелки Часов Судного дня перевели вперед. До полуночи на них осталось 90 секунд — так близко к катастрофе мир не был ни разу
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Стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, переведены на 10 секунд ближе к полуночи. Теперь они показывают 23:58:30.
Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.
Также на решение передвинуть стрелки повлияли такие продолжающиеся факторы, как изменение климата и неспособность человечества создать глобальные институты для снижения рисков, связанных с технологическими и биологическими угрозами.
Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов до этого не были никогда.
В ходе войны в Украине российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно угрожали применением ядерного оружия.
Часы Судного дня — это проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.
Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были передвинуты шесть раз — все шесть раз они двигались вперед.