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Стрелки Часов Судного дня, которые символизируют угрозу глобальной катастрофы, переведены на 10 секунд ближе к полуночи. Теперь они показывают 23:58:30.

Основной причиной передвижения стрелок вперед создатели Часов Судного дня назвали вторжение России в Украину и связанный с этим повышенный риск ядерной эскалации.

Также на решение передвинуть стрелки повлияли такие продолжающиеся факторы, как изменение климата и неспособность человечества создать глобальные институты для снижения рисков, связанных с технологическими и биологическими угрозами.

Так близко к полуночи — символу глобальной ядерной катастрофы — стрелки часов до этого не были никогда.

В ходе войны в Украине российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно угрожали применением ядерного оружия.

Часы Судного дня — это проект журнала «Бюллетень ученых-атомщиков», существующий с 1947 года. Решение о передвижении стрелок (или о том, что их нужно оставить на месте) ежегодно принимается советом директоров журнала при участии экспертов и ученых.

Наиболее далеко от полуночи (23:43) стрелки часов находились после окончания холодной войны. За последние 10 лет часы были передвинуты шесть раз — все шесть раз они двигались вперед.

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