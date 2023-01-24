Двух бывших топ-менеджеров «Энергомаша» посадили по делу о поставках ракетных двигателей в США

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Химкинский городской суд Московской области приговорил генерального директора «Научно-производственного объединения (НПО) имени Лавочкина» Владимира Колмыкова и бывшего руководителя Ракетно-космической корпорации «Энергия» Владимира Солнцева к трем и шести годам колонии общего режима соответственно. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уголовное дело относится к периоду, когда Колмыков и Солнцев были топ-менеджерами НПО «Энергомаш». По версии следствия, в 2015 году Солнцев убедил Колмыкова подписать изменения к лицензионному соглашению о поставках США жидкостных ракетных двигателей РД-180 на невыгодных для России и НПО условиях, пишет «Коммерсант».

Суд признал Колмыкова виновным в злоупотреблении полномочиями, Солнцева — в подстрекательстве к злоупотреблению полномочиями. Их взяли под стражу в зале суда.

С Колмыкова и Солнцева взыскали более 662 миллионов рублей в пользу «Энергомаша» в счет возмещения материального ущерба.

В 2016 году Владимир Колмыков стал первым заместителем генерального директора Центрального научно-исследовательского института машиностроения, а в 2018 году возглавил НПО имени Лавочкина. Его предшественника, Сергея Лемешевского, в том же году арестовали по делу о многомиллионных хищениях у «Роскосмоса». В 2022 году его приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима.

Владимир Солнцев после «Энергомаша» с 2014 по 2018 год возглавлял Ракетно-космическую корпорацию «Энергия». В 2020 году его арестовали по делу о хищении более одного миллиарда рублей при реализации контракта на поставку электронно-компонентной базы для модуля Международной космической станции.