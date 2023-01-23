FT: Аргентина и Бразилия планируют создать общую валюту, которая станет второй по величине после евро

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Власти Аргентины и Бразилии обсудят на предстоящем саммите в Буэнос-Айресе идею создания общей валюты, сообщает газета Financial Times.

Ожидается, что по итогам встречи представители стран объявят о начале предварительной работы по созданию новой валютной зоны, которая может стать второй по величине после еврозоны.

По данным издания, стороны планируют обсудить на саммите, как единая валюта, которую власти Бразилии предлагают назвать , поможет расширить региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США. Также ожидается, что инициаторы создания валютного объединения предложат другим странам Южной Америки присоединиться к ним.

Министр экономики Аргентины Серхио Масса в разговоре с FT подчеркнул, что на полную реализацию задуманного уйдут годы, приведя в пример Европу, которой потребовалось несколько десятков лет на создание еврозоны. Однако он также отметил, что предстоящий саммит — «это первый шаг в долгой дороге, которую Латинской Америке нужно пройти».

По подсчетам газеты, новая валютная зона может составить около 5% мирового ВВП, в то время как на еврозону приходится около 14% глобального ВВП в долларовом выражении.

Как пишет FT, власти Бразилии и Аргентины уже несколько лет обсуждают идею создания единой валюты, однако ранее переговоры зашли в тупик из-за противодействия центрального банка Бразилии. В частности, протест ЦБ мог быть обусловлен высоким уровнем инфляции в Аргентине, который в 2022 году составил 94,8%, что является худшим показателем для страны за последние 32 года.