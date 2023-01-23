Актер Михаил Ефремов попросил заменить оставшийся срок в колонии на принудительные работы

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Актер Михаил Ефремов, осужденный за , попросил заменить ему наказание в виде лишения свободы на принудительные работы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы Алексеевского суда Белгородской области.

Согласно карточке дела, ходатайство Ефремова поступило в суд 23 января. Его передали судье. Дата заседания по прошению актера пока не назначена.

Суд первой инстанции приговорил Михаила Ефремова к восьми годам лишения свободы. На апелляции Мосгорсуд снизил срок до семи с половиной лет. Кассационный суд отказался еще больше смягчить приговор актеру. Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области с декабря 2020 года.

Согласно действующему законодательству РФ, осужденный за может рассчитывать на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы, после того как проведет в колонии не менее трети срока наказания.

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