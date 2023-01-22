Депутат «Единой России» предложил убрать из школьной программы «Архипелаг ГУЛАГ». В партии ответили, что «вопрос об этом не стоит»

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Из школьной программы следует исключить литературные произведения, которые «не выдержали испытания временем и не соответствуют действительности» — такие, как «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына. Об этом заявил первый заместитель главы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин.

«В этом году будут внесены необходимые изменения в школьную программу по литературе, и как минимум целый ряд произведений советских авторов, в том числе „Молодая гвардия“ Александра Фадеева, произведение Юрия Бондарева „Горячий снег“, должны вернуться в школьную программу. Те произведения, которые не выдержали испытания временем, которые не соответствуют действительности, „сплетни в виде версий“, как Высоцкий писал и пел, без всякого сомнения, должны быть из школьной программы исключены. Здесь мы будем опираться на экспертное мнение специалистов в области педагогики и культуры, на мнение родительского и педагогического сообществ», — цитирует ТАСС слова депутата.

Вяткин подчеркнул, что в Госдуме не собираются «рубить с плеча», но намерены восстановить историческую справедливость в отношении советских произведений, которые воспитывают чувство патриотизма и сохраняют историческую память.

«Как показал исторический анализ „Архипелага ГУЛАГа“, который пока еще не убрали, а я думаю, недолго осталось ему находиться в школьных программах, многие факты Александром Исаевичем были „высосаны из пальца“, придуманы. Историки проверяли все факты. Была попытка получить за это премию — за то, что он вымарал в грязи свою собственную Родину», — сказал Вяткин.

Обновлено. Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова заявила, что вопрос об исключении произведения «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына из школьной программы «не стоял и не стоит». «Он не выносился ни на площадку „Единой России“, ни фракции партии в Госдуме. Не обсуждался в профильном думском комитете и с профессиональным сообществом», — говорится в заявлении Казаковой.

Роман Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», рассказывающий о репрессиях в годы СССР, был включен в обязательную школьную программу в 2009 году по поручению Владимира Путина. Отрывки из романа изучают в рамках курса литературы на профильном уровне среднего (полного) общего образования.

В январе 2023 года Путин заявил, что в школьную программу следует вернуть такие произведения советских классиков, как «Молодая гвардия» Александра Фадеева и «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Почему нужно прочитать Солженицына, если вы его еще не читали?

Почему нужно прочитать Солженицына, если вы его еще не читали?