В Госдуму внесли законопроект, который позволит Росгвардии прикомандировывать своих сотрудников в любые организации и учреждения

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внесли законопроект, который разрешит Росгвардии прикомандировывать своих сотрудников в госорганы, предприятия и организации. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

В пояснительной записке говорится, что правом прикомандировывать своих сотрудников обладает силовых и правоохранительных органов РФ, но не Росгвардия, выполняющая «ряд важнейших задач».

«На Росгвардию возложено множество ответственных задач. В их числе: охрана важных гособъектов и специальных грузов, госконтроль за оборотом оружия и ЧОПами, участие в борьбе с терроризмом, экстремизмом и многие другие. Вполне логично, если росгвардейцы будут прикомандировываться, например, к структурам, которые они охраняют, или непосредственно связанные с выполнением их задач», — написал в своем телеграм-канале Хинштейн.

В рамках законопроекта депутаты предлагают разрешить сложившуюся «правовую коллизию», дополнив действующий федеральный закон «О войсках национальной гвардии» новой статьей, в которой говорится, что «для выполнения задач военнослужащие нацгвардии могут быть прикомандированы к государственным органам, предприятиям, учреждениям и организациям с согласия их руководителей в порядке, установленном президентом РФ, с оставлением их на военной службе».

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