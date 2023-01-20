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Сын Заремы Мусаевой, которую год держат под арестом в Грозном, предложил Кадырову обменять себя на мать

Источник: Yangulbaev

Правозащитник Абубакар Янгулбаев предложил главе Чечни Рамзану Кадырову обменять себя на свою мать Зарему Мусаеву, которая уже год находится под арестом в СИЗО Грозного по обвинению в применении насилия к полицейскому.

«За этот год здоровье моей матери только ухудшается. Она не должна нести ответственность за действия ее сыновей. И ты, если мужчина, Кадыров, если ты считаешь себя олицетворением максимальной маскулинности в этой стране, ты обязан ее отпустить. И раз так сложилось, что у нас действуют правила войны и не действуют законы в России и Чечне, то давай обменяем ее на меня. Не надо трогать женщин. Забери меня вместо нее», — заявил Янгулбаев в видео, опубликованном в телеграме.

Абубакар Янгулбаев — бывший юрист «Комитета против пыток». Его брат Ибрагим — один из руководителей оппозиционного чеченского движения «Адат». Их отец Сайди Янгулбаев — судья Верховного суда Чечни в отставке.

В начале 2022 года чеченские силовики похитили в Нижнем Новгороде мать братьев Янгулбаевых Зарему Мусаеву. Против нее завели уголовное дело о применении насилия к полицейскому, и с тех пор она находится в СИЗО в Грозном. Глава Чечни Рамзан Кадыров после похищения Мусаевой говорил, что «эту семейку [Янгулбаевых] ждет место либо в тюрьме, либо под землей».

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