На заводе «Чеченавто» собрались выпускать военную «Джихад-машину»

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Власти Чечни анонсировали планы по запуску производства легкого военного автомобиля «Джихад-машина» на базе завода «Чеченавто» в Аргуне.

Как пишет ТАСС, представители правительства Чечни провели 19 января переговоры о запуске с руководством министерства промышленности и торговли РФ.

Согласно заявлению чеченских властей, испытания «Джихад-машины» пройдут в Российском университете спецназа.

В Минпромторге РФ пока планы чеченских властей не комментировали.

По данным ТАСС, в 2023 году в Чечне на базе завода «Чеченавто» планируют создать первый на юге России автомобильный кластер. Сейчас на предприятии уже осуществляется сборка автомобилей Lada Granta, а также новой модели «Газель-Некст» совместно с «Группой ГАЗ».