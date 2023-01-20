Минюст объявил «иноагентом» певицу Монеточку

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Министерство юстиции РФ внесло в реестр «иностранных агентов» певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова) и основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

Кроме того, в список «иноагентов» включены блогеры Вадим Харченко и Антон Устимов, активист Ибрагим Яганов, депутат Мосгордумы от «Яблока» Дарья Беседина и проект для трансгендерных людей и их близких «T9 NSK».

В заявлении Минюста утверждается, что Монеточка получала «поддержку от иностранных источников», высказывалась против войны и собирала средства «в поддержку недружественной страны — Украины».

Осечкин, помимо антивоенной позиции и получения иностранного финансирования, «принимал участие в Украинском координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными», сообщает ведомство.

Дарья Беседина, как утверждается, распространяла материалы «иноагентов», выступала против войны, а также «осуществляла пропаганду ЛГБТ-отношений». Такая же «ЛГБТ-пропаганда» вменяется проекту «T9 NSK».

Устимов и Яганов «призывали к нарушению российского законодательства и борьбе с действующей властью», а Харченко «распространял негативную информацию о деятельности Минобороны РФ», считает Минюст.

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