Умер режиссер Николай Досталь

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Режиссер и народный артист России Николай Досталь умер в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

Владимир Смирнов / ТАСС

Как рассказал союзу брат режиссера, Досталь умер вечером 18 января. Причины смерти не уточняются.

Николай Досталь — советский и российский режиссер, сценарист и актер. Среди самых известных его работ — фильмы «Облако-рай», «Раскол», «До свидания, мальчики» (актерская работа), а также телесериал «Штрафбат».