США заметили у Гавайских островов российское разведывательное судно

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Береговая охрана США утверждает, что обнаружила у берегов Гавайских островов, в исключительной экономической зоне США, российское судно, которое, предположительно, собирает разведывательные данные.

В ведомстве отметили, что сотрудники в течение нескольких недель следят за российским судном, а также координировать свои действия с партнерами из министерства обороны США.

Береговая охрана США распространила видеозапись, на которой, как утверждается, показано российское разведывательное судно.