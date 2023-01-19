Перейти к материалам

США заметили у Гавайских островов российское разведывательное судно

Источник: Береговая охрана США

Береговая охрана США утверждает, что обнаружила у берегов Гавайских островов, в исключительной экономической зоне США, российское судно, которое, предположительно, собирает разведывательные данные.

В ведомстве отметили, что сотрудники в течение нескольких недель следят за российским судном, а также координировать свои действия с партнерами из министерства обороны США.

Береговая охрана США распространила видеозапись, на которой, как утверждается, показано российское разведывательное судно.