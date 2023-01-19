Правительство РФ запретило выдавать гранты театрам и музыкантам, «причастным к экстремизму или терроризму»

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, меняющее правила, по которым независимые театральные и музыкальные коллективы могут получить государственную поддержку на творческие проекты.

В действующие правила, в 13-й пункт, добавили положение, что на грант не могут расчитывать организации, которые находятся «в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».

Также, согласно постановлению, грант не смогут получить коллективы, которые есть «в перечне организаций и физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового поражения».

Перечень организаций и физлиц, которые связывают с экстремизмом и терроризмом, ведет Росфинмониторинг. В него входят более 500 организаций и свыше 12 тысяч физических лиц.