Meta может разрешить публиковать фотографии с женскими сосками в Facebook и Instagram

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Наблюдательный совет рекомендовал компании пересмотреть свои правила в отношении фотографий с женскими сосками. Об этом совет сообщил в своем пресс-релизе.

В решении Наблюдательного совета говорится, что политика компании в отношении взрослой наготы основывается на бинарном взгляде на гендер, что создает большое количество нечетких правил, ограничений и исключений, которые сами по себе «сбивают с толку», а в контексте трансгендерных и небинарных людей так и вовсе оказываются неприменимы на практике.

В частности, сам пресс-релиз совета был обусловлен тем, что ранее удалил два поста трансгендерной пары, которые содержали их изображения с обнаженной грудью, но закрытыми сосками. После того, как пара обратилась в Наблюдательный совет, Meta признала, что фотографии были удалены по ошибке и восстановила посты.

По итогам произошедшего, совет рекомендовал компании определить четкие и объективные правила в отношении взрослой наготы при условии, что новая политика будет соответствовать международным стандартам в области прав человека, а также не будет дискриминировать людей на основании их гендерной принадлежности. The Guardian отмечает, что у компании есть 60 дней на то, чтобы публично отреагировать на рекомендации совета.

Согласно действующей политике Meta, в ее социальных сетях запрещено за рядом исключений публиковать изображения женских сосков. При этом за право публиковать фотографии обнаженной женской груди идет многолетняя борьба. В частности, в 2008 году в матери выкладывали фото кормления грудью, протестуя против действовавшего в тот момент запрета на публикацию таких снимков. Некоторые женщины пошли еще дальше и устроили акцию протеста непосредственно в офисе социальной сети в Калифорнии. Запрет на изображения грудного вскармливания Facebook в итоге отменил.

Примерно в это же время в США зародилось новое движение под названием Free the Nipple, сторонницы которого выступают за гендерное равенство, протестуя против всех ограничений, касающихся женского тела. Считается, что эту кампанию популяризовала режиссер Лина Эско своим фильмом «Free the Nipple». Во время съемок она выкладывала тизеры фильма, на которых она с обнаженной грудью ходила по Нью-Йорку. Впоследствии Facebook удалил эти записи.

Движение Free the Nipple публично поддержали многие знаменитости, включая Майли Сайрус, Кару Делевинь, Наоми Кэмпбелл, Лину Данэм, Рианну и многих других.

Читайте также

Я буду спокойно доставать грудь где угодно Художница и дочь президента Киргизии борется за права женщин

Читайте также

Я буду спокойно доставать грудь где угодно Художница и дочь президента Киргизии борется за права женщин