Аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова покинула Россию из-за давления со стороны начальства

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Анна Каретникова, занимающая пост ведущего аналитика управления ФСИН по Москве, покинула Россию из-за давления со стороны начальства.

Каретникова, много лет занимающаяся правозащитной деятельностью, во время работы в системе ФСИН вела телеграм-канал «Стенгазета СИЗО».

Как она рассказала «Агентству» посты в телеграм-канале вызвали недовольство ее начальства. «Претензия была в том, что я вообще пишу. Сказали, что я не имею права распространять какую-либо информацию. Это может делать пресс-служба», — сказала она. Во ФСИН, добавила она, также были недовольны тем, что Каретникова по просьбе родственников передавала подследственным ручки и нитки.

« » Каретникова сообщила, что решение покинуть Россию она приняла после того, как получила предупреждение об ожидающих ее «больших неприятностях». «Что важные люди во всем [мной] недовольны. И что меня ожидает много общения в прокуратуре и где-то еще», — рассказала она.

По словам Каретниковой, соответствующее предупреждение она получила 10 января, 12 января ее отстранили от работы под предлогом «превышения должностных полномочий» с ее стороны и в тот же день она уехала во Францию.

Анна Каретникова работала в московском управлении ФСИН с 2016 года. До этого она более восьми лет была членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, а также входила в совет .