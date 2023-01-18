В США арестовали россиянина по прозвищу Гэндальф. Через его криптобиржу с «Гидры» вывели более 700 миллионов долларов

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В Майами по обвинению в отмывании денег арестовали 40-летнего россиянина Анатолия Легкодымова — основателя криптобиржи Bitzlato, зарегистрированной в Гонконге. Об этом сообщил Минюст США.

Россиянина, также известного под никами Гэндальф и Толик, арестовали вечером 17 января. Ожидается, что в среду ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде, говорится в пресс-релизе ведомства.

По данным властей США, Легкодымов, проживающий в Майами, принимал участие в управлении криптобиржей, которая «помогала преступникам получать прибыль от правонарушений», в том числе от незаконного оборота наркотиков и работы программ-вымогателей.

В сообщении Минюста США утверждается, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс . Его пользователи обменяли более 700 миллионов долларов в криптовалюте через Bitzlato, пока «Гидра» не была закрыта в апреле 2022 года. Еще около 15 миллионов долларов критопбиржа получила за счет программ-вымогателей.

При этом Легкодымов знал, что некоторые пользователи Bitzlato ведут незаконную деятельность, отмечается в пресс-релизе. Россиянину грозит до пяти лет лишения свободы.