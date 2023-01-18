Путин пообещал отсрочку от призыва работникам оборонных предприятий

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Президент России Владимир Путин пообещал «решить вопрос» с предоставлением отсрочки от призыва работникам оборонных предприятий, сообщает «Интерфакс».

«С учетом того, что оборонка сейчас загружена и с учетом того, что вы работаете в три смены и продукция предприятий ОПК в высшей степени востребована, сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу. Я думаю, что в ближайшее время этот вопрос тоже будет решен», — сказал президент России.

Путин также отметил, что работников оборонных предприятий не отправляют в армию в рамках мобилизации.

Министр обороны Сергей Шойгу в конце декабря анонсировал реформы в российской армии. Среди прочего он предложил увеличить численность военнослужащих до полутора миллионов, для чего необходимо будет дополнительно призвать еще 350 тысяч человек.

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