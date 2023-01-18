Бывшему мэру Владивостока Олегу Гуменюку дали 16 с половиной лет колонии по делу о взятках

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Ленинский районный суд Владивостока приговорил бывшего мэра города Олега Гуменюка к 16 с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 150 миллионов рублей. Его признали виновным в получении взяток в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края, суд также запретил Гуменюку в течение 12 лет занимать государственные должности. В качестве обеспечительной меры по делу арестованы имущество и счета Гуменюка на 36 миллионов рублей. Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По версии обвинения, во время работы главой хозяйственного управления администрации Приморского края Олег Гуменюк получил взятки на 6,5 миллиона рублей за то, что согласился помочь двум компаниям получить госзаказы. Во время работы мэром Владивостока, заявили в прокуратуре, он получил 31,2 миллиона рублей от похоронного агентства «Некрополь» «за общее покровительство».

Гуменюк отрицает вину. Он утверждает, что его оговорил бывший друг, бизнесмен Сергей Сиротин, которого в 2022 году приговорили к четырем годам колонии по обвинению в посредничестве в передаче взятки, пишет Vl.ru. «Ни одного доказательства нет. Действительно, будем обжаловать, будем бороться», — заявил Олег Гуменюк после оглашения приговора.

Олег Гуменюк работал мэром Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года. Он ушел в отставку после того, как его раскритиковали вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.