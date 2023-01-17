Мэром Белгорода стал бывший член украинской Партии регионов

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Депутаты Белгородского городского совета избрали мэром города Валентина Демидова, сообщает администрация города.

В ходе голосования за Демидова отдали голоса 32 из 36 присутствовавших на заседании депутатов.

Демидов был исполняющим обязанности мэра с ноября 2022 года, когда в отставку ушел предыдущий глава города Антон Иванов.

Демидов начинал свою политическую карьеру в Украине. В 2005 году он стал членом Партии регионов Виктора Януковича, а с 2007 года был главой Армянска, города на самом севере полуострова. После аннексии Крыма он занимал посты министра экономического развития региона и мэра Симферополя.

Белгород — ближайший к территории Украины областной центр. С начала войны он неоднократно подвергался обстрелам.