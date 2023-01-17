Госсекретарь Энтони Блинкен приедет в Пекин в начале февраля. Это первый визит в Китай высокопоставленного чиновника администрации Байдена

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Госсекретарь Энтони Блинкен посетит с визитом Китай. Эту информацию, накануне распространенную изданием Politico, 17 января подтвердил высокопоставленный источник CNN в Госдепе.

Визит Блинкена планируется на 5-6 февраля. В ходе него, как ожидается, он проведет переговоры с главой МИД Китая Цинь Ганом.

В Пекине уже официально заявили, что приветствуют визит и что «стороны в настоящее время обсуждают отдельные детали»

Блинкен станет первым высокопоставленным представителем администрации Байдена, который посетит Китай. В последний раз госсекретарь США приезжал в Пекин в 2018 году, когда президентом был Дональд Трамп.

В последние месяцы отношения между Китаем и США значительно ухудшились из-за визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года.

Байден и председатель КНР Си Цзиньпин единственный раз встречались на саммите G20 в ноябре 2022 года. Они выразили надежду, что вместе смогут найти возможности для работы над глобальными проблемами.