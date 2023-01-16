В России после ухода Coca-Cola и Pepsi продажи газировки без сахара упали на 10%

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Остановка производства Coca-Cola и Pepsi в России привела к резкому сокращению сегмента газированных напитков без сахара. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные исследовательской компании NielsenIQ.

С ноября 2021 года по ноябрь 2022-го натуральные продажи газировки без сахара снизились почти на 9,8%. В денежном выражении продажи увеличились на 3,6%. Это произошло из-за роста цен, отмечает газета.

За те же 12 месяцев оборот всех газированных напитков снизился на 1,8% в объеме и вырос на 15,9% в деньгах. В результате доля напитков без сахара на рынке сократилась примерно до 8,5%, следует из результатов исследования.

Годом ранее продажи такой продукции в объеме выросли на 10,7%, а в деньгах — на 19,9%, что было сопоставимо с показателями всех газированных напитков, отмечают эксперты и «Коммерсант».

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После полномасштабного российского вторжения в Украину Coca-Cola Company (напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite и другие) и PepsiCo (Pepsi, 7UP и Mountain Dew) объявили, что остановят свой бизнес в РФ. Позже компании заявили, что прекратили производство в России напитков под всемирно известными брендами. «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) теперь выпускает газировки под марками «Добрый» и Rich, а PepsiCo — Evervess и «Русский дар», отмечает «Коммерсант».

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